Sabatini: «Io bugiardo? Iervolino non diceva così quando mi implorava di salvare la Salernitana» (Di lunedì 6 giugno 2022) Walter Sabatini risponde a Iervolino ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le dichiarazioni dell’ex Salernitana Walter Sabatini risponde a Iervolino ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le dichiarazioni dell’ex Salernitana: GIOVANI – «I talenti ci sono, basta guardarli. Serve osservarli e saperli lanciare. Mancini ha fatto bene. Gnonto? Mi parlavano già da tempo di lui». Salernitana – «Il problema delle commissioni non è mio ma è del calcio. Non voglio contestare questo con Iervolino, ho combattuto con tanti agenti e rimpiango ancora di non aver accettato la proposta di Raiola per Pogba quando ero alla Roma. Io bugiardo? Lui non mi diceva così ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Walterrisponde aai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le dichiarazioni dell’exWalterrisponde aai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le dichiarazioni dell’ex: GIOVANI – «I talenti ci sono, basta guardarli. Serve osservarli e saperli lanciare. Mancini ha fatto bene. Gnonto? Mi parlavano già da tempo di lui».– «Il problema delle commissioni non è mio ma è del calcio. Non voglio contestare questo con, ho combattuto con tanti agenti e rimpiango ancora di non aver accettato la proposta di Raiola per Pogbaero alla Roma. Io? Lui non mi...

