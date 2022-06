Sabatini: «Cavani a Salerno non verrà mai. A Salerno vengono i Mazzocchi, non i Cavani» (Di lunedì 6 giugno 2022) Oggi è il giorno dell’ormai ex direttore della Salernitana, Walter Sabatini. Dopo l’intervista a Radio 1, Sabatini ha parlato anche a Fanpage. «Iervolino è esattamente quello che pensavo che fosse. Resta un grande presidente, questo ci tengo a dirlo: ha salvato due volte la Salernitana, la prima evitando la scomparsa del club, la seconda scegliendo me per non retrocedere in Serie B. E per questo ha tutta la mia ammirazione.Ora pare che ci siano diatribe costanti, lui la mette sul piano ideologico e io sul pratico. È giusto che lui faccia ideologia, mentre io sono un dipendente, un lavoratore di tutti i giorni, e devo affrontare i problemi nello specifico: mi riferisco alla storia delle commissioni». Ha parlato anche di Cavani. Il presidente Iervolino, alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: «Anche in quell’occasione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Oggi è il giorno dell’ormai ex direttore della Salernitana, Walter. Dopo l’intervista a Radio 1,ha parlato anche a Fanpage. «Iervolino è esattamente quello che pensavo che fosse. Resta un grande presidente, questo ci tengo a dirlo: ha salvato due volte la Salernitana, la prima evitando la scomparsa del club, la seconda scegliendo me per non retrocedere in Serie B. E per questo ha tutta la mia ammirazione.Ora pare che ci siano diatribe costanti, lui la mette sul piano ideologico e io sul pratico. È giusto che lui faccia ideologia, mentre io sono un dipendente, un lavoratore di tutti i giorni, e devo affrontare i problemi nello specifico: mi riferisco alla storia delle commissioni». Ha parlato anche di. Il presidente Iervolino, alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: «Anche in quell’occasione ...

Advertising

napolista : Sabatini: «Cavani a Salerno non verrà mai. A Salerno vengono i Mazzocchi, non i Cavani» A FanPage: «Sono molto pra… - cmdotcom : #Sabatini: '#Inter su #Ederson, #Cavani non adatto alla #Salernitana. #Iervolino si è salvato scegliendo me'… - infoitsport : «È la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini. Sfiorò il ridicolo su Cavani» - ilNapolista - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Iervolino: '#Sabatini è un bugiardo e su #Cavani fu ridicolo! Non sa neanche usare un computer' La replica di Walter: 'Ora… - Gionny113 : @milan_corner 'É la salernitana di Iervolino,non di Sabatini'. Problema di ego,non accetta che lui metta i soldi e… -