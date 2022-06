(Di lunedì 6 giugno 2022) “prossimo, 8 giugno, confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10 alle 14, di piloti ed assistenti di volo della compagnia aerea, Malta Air e della società CrewLink”. Così, stamane, attraverso un comunicato la compagnia aerea nota per la sua vocazione low-cost,, ha confermato lo sciopero annunciato per8 giugno per piloti e assistenti volo., Malta Air e CrewLink:8 giugno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10 alle 14 Nel riferire le motivazioni della protesta, Filt Cgil e Uiltrasporti scrivono: “vista l’impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante. Tra le questioni aperte, il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare ...

Advertising

italiaserait : Ryanair sciopera mercoledì, i sindacati: “Il primo di una serie che interesserà tutto il periodo estivo” - Luxgraph : «Mancano acqua e cibo per gli equipaggi»: Ryanair mercoledì sciopera 4 ore #corriere #news #2022 #italy #world… -

...le lame contro ITA e lancia un piano di sviluppo sull'Italia L'amministratore delegato di, ... Itaprima di nascere Così non si vola e non si sta in piedi nemmeno a terra ITA, i ...“Mercoledì prossimo, 8 giugno, confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10 alle 14, di piloti ed assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink”. Così, st ...A proclamare la protesta Filt Cgil e Uiltrasporti. Tra le questioni: "Equipaggi senza cibo e stipendi tagliati" ...