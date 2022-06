Run for Art: inaugurata la quinta edizione della mostra fotografica di Novella Calligaris (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Biltmore Hotel di Miami ha rappresentato la sede dell’inaugurazione della seconda tappa di Run for Art; quinta edizione dell’interessante mostra d’arte fotografica a cura di Novella Calligaris. Dopo l’eccezionale risonanza dell’appuntamento in quel di Baku, primo passo della mostra stessa in quest’annata, il 2 giugno è andata in scena la già citata inaugurazione in occasione delle celebrazioni relative alla settantaseiesima Festa della Repubblica Italiana. Il contest per fotografi Under 35, sotto l’attenzione e la tutela della Fondazione Giulio Onesti, ha l’obiettivo di raccontare il legame tra arte e sport attraverso la fotografia. La quinta edizione ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Biltmore Hotel di Miami ha rappresentato la sede dell’inaugurazioneseconda tappa di Run for Art;dell’interessanted’artea cura di. Dopo l’eccezionale risonanza dell’appuntamento in quel di Baku, primo passostessa in quest’annata, il 2 giugno è andata in scena la già citata inaugurazione in occasione delle celebrazioni relative alla settantaseiesima FestaRepubblica Italiana. Il contest per fotografi Under 35, sotto l’attenzione e la tutelaFondazione Giulio Onesti, ha l’obiettivo di raccontare il legame tra arte e sport attraverso la fotografia. La...

