Advertising

sportli26181512 : Portogallo, Santos: 'Rui Patricio? Come dice Mou anche qui è un santo' - 16RomAmoR : RT @Ern4Pel: Rui Patricio 1.89m Chris Smalling 1.94m Gianluca Mancini 1.90m Roger Ibanez 1.88m Marash Kumbulla 1.91m Bryan Cristante 1.86… - Michele10__ : RT @Ern4Pel: Rui Patricio 1.89m Chris Smalling 1.94m Gianluca Mancini 1.90m Roger Ibanez 1.88m Marash Kumbulla 1.91m Bryan Cristante 1.86… - sportli26181512 : 'Rui Patricio santo a Roma e in Portogallo' VIDEO: Il ct Fernando Santos incorona il portiere giallorosso: 'Rui Pat… - calciomercatopp : 'Rui Patricio santo a Roma e in Portogallo' VIDEO -

Daa Nemanja Matic , passando per Tammy Abraham , la mano dello Special One forgia come un abile scalpello una squadra che, piano piano, sta diventando sempre più a immagine e ...ROMA - Mourinho ha più volte lodato la stagione di, portiere tra i protagonisti della vittoria della Conference League e della qualificazione all'Europa League: "Ormai è 'San' anche se qualche eretico dice che non è titolare in ...ROMA - Mourinho ha più volte lodato la stagione di Rui Patricio, portiere tra i protagonisti della vittoria della Conference League e della qualificazione all'Europa League: “Ormai è ‘San Patricio’ an ...La nazionale lusitana trionfa in casa contro la Svizzera. Per Rui Patricio si tratta della 60esima partita stagionale, la sesta con il Portogallo Per il portiere giallorosso questa è la 60esima presen ...