Royal Family | scoperto il piano segreto | ci sono filmati realizzati con il cellulare?

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la fine del Giubileo di Platino, starebbe affiorando ildi Meghan Markle ed Harry Windsor. Qual è il vero motivo per cuiandati fino a Londra per partecipare alla cerimonia? Un’amica avrebbe avanzato un’ipotesi. Il Giubileo di Platino è stato un evento molto importante per la famiglia reale inglese, anche perchè L'articolo proviene da Inews24.it.

beatandlove : @fossiFiga @pinkspacedude Scrissi nel 2019 - A___Chiara : Comunque Peppino l’ultima volta ci ha “venduto” l’acquisto dei sofficini come partecipazioni di nozze quindi potreb… - Affaritaliani : Royal Family News: Pippa Middleton ancora incinta, le voce che agita i fan - Silvlouis : il mio preferito della Royal family rimane Louis - besorgt987 : @darkap89 Consideriamo che la royal family ha sempre suscitato interessi negli Italiani. Altri eventi... Dipende. -

... che sono rimasti ai margini e lontani dai riflettori per tutta la durata delle celebrazioni, ma visto lo status dei rapporti con il resto dellal'essere comunque presenti in Inghilterra ... Perché la piccola Lilibet potrebbe acquisire il titolo royal di principessa Per superare la noia al Platinum Jubilee Pageant, Louis di Cambridge ha dato vita a un vero show, senza lasciare tregua a una pazientissima Kate Middleton ...Durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, la sorella minore della duchessa di Cambridge, Pippa Middleton è stata paparazzata avvolta in un abito verde, cui s'intravedeono le sue forme arrot ...