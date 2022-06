Rossella | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 6 giugno 2022)è una forma vezzeggiativa delmedievale Rossa che, secondo un’usanza molto diffusa nell’onomastica antica, dovrebbe alludere al color rosso dei capelli, così come i nomi Bruna, Fosca, Fulvia, e via dicendo. In alternativa, però, potrebbe anche essere una variante di Rosella, diminutivo di Rosa. In epoca molto più recente, ilsi è diffuso notevolmente in Italia grazie al personaggio diO’Hara, la protagonista del celeberrimo film Via col vento; nella versione originale, ildella donna è Scarlett, che venne tradotto letteralmente innel doppiaggio italiano, proprio perché scarlett, in inglese, significa per l’appunto “scarlatta”. Negli ultimi anni ilè leggermente calato nelle scelte dei genitori ...