Ronaldo inarrestabile | Haaland lo segue | stupisce ancora il ‘napoletano’ Kvaratskhelia | tutti i risultati di Nations League

(Di lunedì 6 giugno 2022) United chiama, City risponde: ci si potrebbe affidare a echi calcistici vintage per raccontare le partite didi ieri. Già perché Cristianone fa due col suo Portogallo, che nella seconda giornata della competizione ha travolto la Svizzera per 4 a 0: oltre a CR7 sul tabellino finiscono anche Carvalho e Cancelo.ha propiziato su punizione il gol di Carvalho e poi ha realizzato il suo 116esimo e 117esimo gol con la maglia della nazionale. Ma è doppietta anche per il neo bomber del Manchester City,, che porta la Norvegia a vincere in terra svedese per 2 a 1. A Solna l’ex Borussia Dortmund porta in vantaggio i suoi su rigore al 18esimo del primo tempo, poi segna il raddoppio al 70esimo con un bel destro a incrociare. Soffre invece la Spagna, che pareggia al 90esimo con ...