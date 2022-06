Ronaldo il Fenomeno mantiene la promessa | il Cammino di Santiago in bici | ma c' è un trucco

Advertising

ernano_antonio : @Gianlucaimpa Ma c'erano ancora dubbi? Ronaldo il fenomeno batte CR7 ma anche di un bel pò. Chi dice il contrario è solo juventino - mAnUeL_MiNgHiNi : Il Ronaldo fino ai primi anni dell’Inter era semplicemente inarrestabile Fenomeno - alizinhosccp : @TNTSportsBR Socrates Cassio Marcelinho Neto Ronaldo Fenomeno Rivellino - VincenzoIanno16 : RT @RaiNews: Ronaldo, il Fenomeno, ha intrapreso in bici il Cammino di Santiago per mantenere una promessa legata alla promozione della sua… - AlfredoPerrino : RT @tripalosky99: @SandroSca Sei conscio del fatto che Ronaldo 9 ha giocato all'incirca la metà del tempo di CR7? Confrontando le medie gol… -

Promessa mantenuta , almeno per adesso.ilsta percorrendo il Cammino di Santiago in bicicletta . Durante l'ultima stagione aveva annunciato: 'Se il Real Valladolid viene promosso faccio il Cammino in bicicletta'. E il suo ...Il Portogallo ha giocato contro la Svizzera e ilportoghese ha messo a segno un'altra ... Leggi anche > Cristiano, la foto con la figlia dopo la morte del fratellino commuove il web Il ...E adesso Ronaldo dovrà pedalare per 300 chilometri Promessa mantenuta, almeno per adesso. Ronaldo il Fenomeno sta percorrendo il Cammino di Santiago in bicicletta. Durante l'ultima stagione aveva ...Nella famiglia di Cristiano Ronaldo torna il sereno. Dopo la perdita di un figlio, finalmente per Georgina Rodriguez è giunto di il momento di festeggiare, nonostante il marito sia ...