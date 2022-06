Roma | sfonda la porta della clinica e prende a pugni il veterinario | ‘Il cane della mia fidanzata stava male’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 giugno 2022). Un episodio ai limiti dell’incredibile, con scene di inaudita violenza urbana, avvenuto nelle vicinanze del quartiere di San Basilio, proprio nelle ultime ore. Un ambulatoriozona, in particolare, si è letteralmente trasformato in un ”ring da combattimento”, tra l’altro sotto gli occhi increduli ed esterrefatti degli astanti che erano in attesa per delle visite ai loro cuccioli. Aggressione in unaveterinaria Tra questi in attesa, molti dei quali erano pazientemente chiusi nei propri pensieri aspettando il proprio turno, qualcuno non è riuscito a contenere la propria impazienza e, dopo aver letteralmenteto lasala visite, si è diretto verso ilcolpendolo ...