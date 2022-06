Roma, scontro tra baby gang: 16enne accoltella rivale americano (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono bastati pochi secondi e la situazione è degenerata, gravemente. Tutto è iniziato con qualche spintarella e qualche insulto. Poi le voci si sono fatte sempre più forti, i modi sempre più violenti e l’ira ha preso il sopravvento. Uno dei ragazzi, all’improvviso, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un coltello. Senza pensarci due volte, ha iniziato a colpire all’avambraccio sinistro e al fianco destro il suo ‘rivale’. La scena, già drammatica, lo diventa ancora di più sapendo che le persone coinvolte sono dei ragazzi, anzi ragazzini, di 16 anni. E che l’aggressore, 2006, sarebbe anche il capo di una banda di malviventi. Leggi anche: Emergenza rifiuti a Roma: tra 2 giorni chiude l’impianto di Aprilia, i Romani temono il disastro La rissa tra le due bande Era la notte tra Venerdì e Sabato quando a largo Corrado Ricci, a pochi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono bastati pochi secondi e la situazione è degenerata, gravemente. Tutto è iniziato con qualche spintarella e qualche insulto. Poi le voci si sono fatte sempre più forti, i modi sempre più violenti e l’ira ha preso il sopravvento. Uno dei ragazzi, all’improvviso, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un coltello. Senza pensarci due volte, ha iniziato a colpire all’avambraccio sinistro e al fianco destro il suo ‘’. La scena, già drammatica, lo diventa ancora di più sapendo che le persone coinvolte sono dei ragazzi, anzi ragazzini, di 16 anni. E che l’aggressore, 2006, sarebbe anche il capo di una banda di malviventi. Leggi anche: Emergenza rifiuti a: tra 2 giorni chiude l’impianto di Aprilia, ini temono il disastro La rissa tra le due bande Era la notte tra Venerdì e Sabato quando a largo Corrado Ricci, a pochi ...

