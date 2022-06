Roma ha le sue montagne (di rifiuti) (Di lunedì 6 giugno 2022) Nei fine settimana la Capitale vede peggiorare la situazione per quanto riguarda i rifiuti abbandonati nelle strade, davanti a turisti inorriditi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Nei fine settimana la Capitale vede peggiorare la situazione per quanto riguarda iabbandonati nelle strade, davanti a turisti inorriditi

Advertising

siamo_la_Roma : ??? Intervista a #Lotito ??? 'Lo scudetto? Manca solo quello, abbiamo vinto tutto il resto' ?? Le sue parole… - siamo_la_Roma : ???? Ecco #Matic, il centrocampista per #Mourinho ?Nell'ultima stagione per lui 32 presenze nel #ManUtd ?? Le sue cara… - Giacomobacci2 : RT @UccellinoMilan: Zaniolo-Milan non nasce a Casa Milan ma da un allaccio di intermediari a Maldini-Massara (sapendo della loro stima nei… - Dalla_SerieA : Polonia, tutti pazzi per Zalewski: autografi per il talento giallorosso (FOTO) - - Alessia13536757 : @notabadword_ Mercoledì mattina le sister sono ripartite per Roma in treno,lulu disse che aveva dormito due ore, no… -