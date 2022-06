Roma | El Shaarawy tra Monza e Atalanta | sfida alla Lazio per Ilic

Advertising

...per l'esterno dellaIl mercato potrebbe riservare scenari a sorpresa soprattutto per quanto riguarda il futuro di El. Il classe '92 vuole giocare con più continuità cosa che lanon ...Stephan Elsta bene a. La sua intenzione è quella di restarci il più a lungo possibile, ma l'esterno giallorosso vorrebbe avere più spazio in campo: su 36 presenze totalizzate in questa stagione, ... ROMA: MONZA E ATALANTA SU EL SHAARAWY - Sportmediaset L'Atalanta cerca un erede di Demiral sul mercato e pensa al colombiano Lucumì del Genk. Fiorentina e Bologna su Lovato, reduce dal prestito al Cagliari. Hateboer in partenza, non sarà riscattato Pezze ...Il futuro di El Shaarawy potrebbe essere lontano dalla Capitale. Nell’edizione odierna, il quotidiano La Gazzetta dello Sport racconta del momento che sta vivendo l’esterno offensivo dell’AS Roma.