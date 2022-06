Roma e provincia in fiamme nel weekend | la situazione

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 giugno 2022) Unletteralmente infuocato quello che si è vissuto ae nel Lazio: decine di incendi, una vera emergenza aggravata da siccità e rifiuti.e roghi in città e in. La Capitale continua a bruciare. Incendi ae nel Lazio: dove sono divampati Le alte temperature hanno acuito l’allarme dei tanti incendi boschivi come quello di una vasta area di sterpaglie e vegetazione sulla Colombo, o il rogo su 40 ettari sulla Laurentina, per cui è occorsa una task force di vigili del fuoco, protezione civile, elicotteri, ore e ore d’intervento per spegnere il rogo. In appena 24 ore, circa 120 gli interventi, principalmente nelle zone Ardeatina-Laurentina, Civitavecchia, Tivoli e galleria Appia. Boschi e terreni dell’intera areana in, ma per ...