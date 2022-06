Rocco Lancia | artista contemporaneo | quando l’arte prova ad arrivare ovunque

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 giugno 2022)nasce a Roma il 15 luglio 1970; giovanissimo si trasferisce a Parigi con la sua famiglia. Vivere in una delle capitali mondiali delnon può non influenzare una personalità tanto sensibile quanto attenta alle discipline artistiche. Trasferitosi nuovamente in Italia, metteràal centro del suo percorso di studi, frequentando dapprima il Liceo Artistico di Frosinone “Anton Giulio Bragaglia”, dove approfondisce tematiche legate al Surrealismo e alla Pop Art., la storia dell’prosegue il proprio percorso formativo iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di Roma in Via Ripetta, si laurea in scenografia nel 1996. Affianca il noto scenografo Dante ...