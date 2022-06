Roberto Baggio tra l’amore per l’Argentina | la famiglia | il calcio e Zucchero | “Lo chiamo alle 4 di mattina per andare a caccia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022), gli aerei, le chiamate aalla 4 del mattino e il, sfondo lontano o eterno ripetersi di quel rigore a Pasadena. Ecconell’intervista a Leonard Berberi del Corriere della Sera, mentre vola per Buenos Aires con l’aereo di Ita che si chiama…. “Sensazione strana volare su un aereo che porta il mio nome, devo ancora metabolizzare”.però c’è sempre, dal ’91: “Ci andavo con papà, poi mi sono innamorato della provincia di Santa Fè: tra quei tramonti con colori indescrivibili ritrovo me stesso”. Un se stesso ancora dolorante per le botte prese da quelche ha lasciato nel 2004: “Ancora faccio fatica anche solo con un po’ di corsa. Negli ultimi tempi non vedevo l’ora di ...