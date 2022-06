Rispunta la patrimoniale. L'ennesimo tentativo della sinistra di tassare chi guadagna di più (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno spettro si aggira ciclicamente per l'Italia: la patrimoniale. Ogni anno la sinistra ci prova. Gli ultimi tentativi, nel 2020 e nel 2021, sono stati respinti al mittente con non poche difficoltà. Stavolta il tentativo arriva dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ormai da giorni, in ogni sua uscita pubblica, batte sullo stesso tasto. Lo chiama «contributo di solidarietà», ma poco cambia. Sempre di una tassa sul patrimonio si tratta. Stuzzicato da Lucia Annunziata, a "Mezz'ora in più", Landini ha spiegato la sua ricetta per risollevare le sorti dell'economia e aumentare il potere d'acquisto delle famiglie. Il leader del sindacato innanzitutto propone di aumentare gli stipendi del 6-7%, recuperando l'inflazione reale, e non il 2,5% come sarebbe se fosse applicata l'Ipca (indice dei prezzi al ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno spettro si aggira ciclicamente per l'Italia: la. Ogni anno laci prova. Gli ultimi tentativi, nel 2020 e nel 2021, sono stati respinti al mittente con non poche difficoltà. Stavolta ilarriva dal segretario generaleCgil, Maurizio Landini, che ormai da giorni, in ogni sua uscita pubblica, batte sullo stesso tasto. Lo chiama «contributo di solidarietà», ma poco cambia. Sempre di una tassa sul patrimonio si tratta. Stuzzicato da Lucia Annunziata, a "Mezz'ora in più", Landini ha spiegato la sua ricetta per risollevare le sorti dell'economia e aumentare il potere d'acquisto delle famiglie. Il leader del sindacato innanzitutto propone di aumentare gli stipendi del 6-7%, recuperando l'inflazione reale, e non il 2,5% come sarebbe se fosse applicata l'Ipca (indice dei prezzi al ...

