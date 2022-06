“Rinuncio al compenso pattuito”: Sallusti litiga con Giletti, si alza e se ne va | VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) “No Marija, io esco”. Domenica sera, nel corso della puntata di “Non è l’Arena” (La7), è andata in scena un’accesa discussione a distanza tra Alessandro Sallusti e il conduttore Massimo Giletti (collegato, per l’occasione, dalla piazza Rossa di Mosca). Il direttore di Libero, dopo una serie di interventi di personalità di spicco della propaganda russa – tra cui anche Marija Zacharova (portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov) – ha deciso di abbandonare il collegamento in diretta in polemica proprio con il giornalista di La7. Rinunciando anche al compenso pattuito. Un #Sallusti scatenato contro #Giletti si alza e se ne va da #NonelArena. (p.s. visto il livello del dibattito, ho fatto bene a vedere il Palermo) pic.twitter.com/ScolLMN1j0 — Pietro Raffa (@pietroraffa) ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “No Marija, io esco”. Domenica sera, nel corso della puntata di “Non è l’Arena” (La7), è andata in scena un’accesa discussione a distanza tra Alessandroe il conduttore Massimo(collegato, per l’occasione, dalla piazza Rossa di Mosca). Il direttore di Libero, dopo una serie di interventi di personalità di spicco della propaganda russa – tra cui anche Marija Zacharova (portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov) – ha deciso di abbandonare il collegamento in diretta in polemica proprio con il giornalista di La7. Rinunciando anche al. Un #scatenato contro #sie se ne va da #NonelArena. (p.s. visto il livello del dibattito, ho fatto bene a vedere il Palermo) pic.twitter.com/ScolLMN1j0 — Pietro Raffa (@pietroraffa) ...

