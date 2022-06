Rinnovo Leao, il portoghese vuole solo il Milan: le ultime (Di lunedì 6 giugno 2022) Leao vuole solo il Milan ed è pronto ad accettare il Rinnovo di contratto offerto dal Diavolo: le ultime Leao vuole solo il Milan e ha deciso di accettare l’offerta di Rinnovo proposta dal club rossonero. Il portoghese vuole dimostrare attaccamento alla maglia e restare al Diavolo dopo l’ottima stagione che ha portato allo Scudetto. Il Milan da tempo ha messo sul piatto un ricco Rinnovo da 4.5 a stagione, ovvero il triplo del suo attuale ingaggio. Le richieste del portoghese erano di 6 milioni, ma ora è intenzionato ad accettare le condizioni dei rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022)iled è pronto ad accettare ildi contratto offerto dal Diavolo: leile ha deciso di accettare l’offerta diproposta dal club rossonero. Ildimostrare attaccamento alla maglia e restare al Diavolo dopo l’ottima stagione che ha portato allo Scudetto. Ilda tempo ha messo sul piatto un riccoda 4.5 a stagione, ovvero il triplo del suo attuale ingaggio. Le richieste delerano di 6 milioni, ma ora è intenzionato ad accettare le condizioni dei rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da ...

