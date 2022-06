Rifiuti, Csel: "Capoluoghi al voto, Tari estetisti e parrucchieri dai 3,46 euro L'Aquila a 12,92 Genova" (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Abissali differenze della Tari per parrucchieri ed estetisti, che spaziano dai 3,46 euro al metro quadrato de L'Aquila ai 12,92 di Genova, passando per gli 8,66 euro di Palermo e i 9,43 di Catanzaro. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Centro studi enti locali, in base agli atti di approvazione delle Tariffe Tari valide per l'anno 2022 dei comuni capoluogo di regione che vedranno rinnovarsi i propri organi politici il prossimo 12 giugno 2022, ovvero: Catanzaro, Genova, L'Aquila e Palermo. L'indagine è stata incentrata sulle categorie reputate più significative tra le 30 previste dalla normativa vigente. La città ligure si conferma quindi l'ente con le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Abissali differenze dellapered, che spaziano dai 3,46al metro quadrato de L'ai 12,92 di, passando per gli 8,66di Palermo e i 9,43 di Catanzaro. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Centro studi enti locali, in base agli atti di approvazione delleffevalide per l'anno 2022 dei comuni capoluogo di regione che vedranno rinnovarsi i propri organi politici il prossimo 12 giugno 2022, ovvero: Catanzaro,, L'e Palermo. L'indagine è stata incentrata sulle categorie reputate più significative tra le 30 previste dalla normativa vigente. La città ligure si conferma quindi l'ente con le ...

Advertising

italiaserait : Rifiuti, Csel: “Capoluoghi al voto, Tari estetisti e parrucchieri dai 3,46 euro L’Aquila a 12,92 Genova” - TV7Benevento : Rifiuti, Csel: 'Capoluoghi al voto, Tari estetisti e parrucchieri dai 3,46 euro L’Aquila a 12,92 Genova' -… - TV7Benevento : Rifiuti, Csel: 'A Genova conti Tari più salati tra capoluoghi al voto per ristoratori, cinema e pasticcerie' -… - TV7Benevento : Rifiuti, Csel: 'Capoluoghi al voto, a Catanzaro Tari più bassa per utenze domestiche' - - zazoomblog : Rifiuti Csel: Capoluoghi al voto a Catanzaro Tari più bassa per utenze domestiche - #Rifiuti #Csel: #Capoluoghi… -