Rifiuti, Csel: "Capoluoghi al voto, Tari estetisti e parrucchieri dai 3,46 euro L'Aquila a 12,92 Genova" (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Abissali differenze della Tari per parrucchieri ed estetisti, che spaziano dai 3,46 euro al metro quadrato de L'Aquila ai 12,92 di Genova, passando per gli 8,66 euro di Palermo e i 9,43 di Catanzaro. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Centro studi enti locali, in base agli atti di approvazione delle Tariffe Tari valide per l'anno 2022 dei comuni capoluogo di regione che vedranno rinnovarsi i propri organi politici il prossimo 12 giugno 2022, ovvero: Catanzaro, Genova, L'Aquila e Palermo. L'indagine è stata incentrata sulle categorie reputate più significative tra le 30 previste dalla normativa vigente. La città ligure si conferma quindi l'ente con le Tariffe più ...

