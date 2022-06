Rifiuti, Csel: “Capoluoghi al voto, a Catanzaro Tari più bassa per utenze domestiche” (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Una famiglia di 5 persone che vive in una casa da 140 metri quadrati paga 373,42 euro di Tari a Catanzaro e quasi il doppio (743,22) a Genova. La stessa situazione a Palermo si traduce in una bolletta da 440,68 euro e 553,47 a L’Aquila. E’ quanto emerge dall’analisi condotta da Centro studi enti locali, in base agli atti di approvazione delle Tariffe Tari valide per l’anno 2022 dei comuni capoluogo di regione che vedranno rinnovarsi i propri organi politici il prossimo 12 giugno 2022, ovvero: Catanzaro, Genova, L’Aquila e Palermo. Nel caso di una persona che vive da sola in un appartamento di 60 metri quadrati, si va dai 122,89 euro di Catanzaro ai 180,95 euro di Genova. Per quanto riguarda gli atti amministrativi, alla data di redazione di questo dossier, solo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Una famiglia di 5 persone che vive in una casa da 140 metri quadrati paga 373,42 euro die quasi il doppio (743,22) a Genova. La stessa situazione a Palermo si traduce in una bolletta da 440,68 euro e 553,47 a L’Aquila. E’ quanto emerge dall’analisi condotta da Centro studi enti locali, in base agli atti di approvazione delleffevalide per l’anno 2022 dei comuni capoluogo di regione che vedranno rinnovarsi i propri organi politici il prossimo 12 giugno 2022, ovvero:, Genova, L’Aquila e Palermo. Nel caso di una persona che vive da sola in un appartamento di 60 metri quadrati, si va dai 122,89 euro diai 180,95 euro di Genova. Per quanto riguarda gli atti amministrativi, alla data di redazione di questo dossier, solo il ...

Advertising

zazoomblog : Rifiuti Csel: Capoluoghi al voto a Catanzaro Tari più bassa per utenze domestiche - #Rifiuti #Csel: #Capoluoghi… - zazoomblog : Rifiuti Csel: Capoluoghi al voto Tari estetisti e parrucchieri dai 346 euro LAquila a 1292 Genova - #Rifiuti #Csel… - lifestyleblogit : Rifiuti, Csel: 'Capoluoghi al voto, a Catanzaro Tari più bassa per utenze domestiche' - - lifestyleblogit : Rifiuti, Csel: 'A Genova conti Tari più salati tra capoluoghi al voto per ristoratori, cinema e pasticcerie' - - lifestyleblogit : Rifiuti, Csel: 'Capoluoghi al voto, Tari estetisti e parrucchieri dai 3,46 euro L’Aquila a 12,92 Genova' - -