Advertising

zazoomblog : Rifiuti Csel: “A Genova conti Tari più salati tra capoluoghi al voto per ristoratori cinema e pasticcerie” -… - italiaserait : Rifiuti, Csel: “Capoluoghi al voto, Tari estetisti e parrucchieri dai 3,46 euro L’Aquila a 12,92 Genova” - TV7Benevento : Rifiuti, Csel: 'Capoluoghi al voto, Tari estetisti e parrucchieri dai 3,46 euro L’Aquila a 12,92 Genova' -… - TV7Benevento : Rifiuti, Csel: 'A Genova conti Tari più salati tra capoluoghi al voto per ristoratori, cinema e pasticcerie' -… - TV7Benevento : Rifiuti, Csel: 'Capoluoghi al voto, a Catanzaro Tari più bassa per utenze domestiche' - -

Adnkronos

Per dare significatività all'analisi, spiega il, è stata presa a riferimento la seguente profilazione "tipo" delle abitazioni in base al numero di componenti: Da tale analisi si evince che la ...Abissali differenze della Tari per parrucchieri ed estetisti, che spaziano dai 3,46 euro al metro quadrato de L'Aquila ai 12,92 di Genova, passando per gli 8,66 euro di Palermo e i 9,43 di Catanzaro. ... Rifiuti, Csel: "Capoluoghi al voto, a Catanzaro Tari più bassa per utenze domestiche" Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Una famiglia di 5 persone che vive in una casa da 140 metri quadrati paga 373,42 euro di Tari a Catanzaro e quasi ...Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Abissali differenze della Tari per parrucchieri ed estetisti, che spaziano dai 3,46 euro al metro quadrato de L’Aquila ai 12,92 di Genova, passando per gli 8,66 euro di Pale ...