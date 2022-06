Rifiuti, Csel: "A Genova conti Tari più salati tra capoluoghi al voto per ristoratori, cinema e pasticcerie" (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - conti Tari più salati a Genova per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e pub, che vedono contrapporsi ai due estremi i capoluoghi di regione umbro e ligure con, nell'ordine, 15,84 e 52,51euro al metro quadrato. In mezzo Catanzaro, con 17,09 euro al metro quadro e Palermo, con 24,80. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Centro studi enti locali, in base agli atti di approvazione delle Tariffe Tari valide per l'anno 2022 dei comuni capoluogo di regione che vedranno rinnovarsi i propri organi politici il prossimo 12 giugno 2022, ovvero: Catanzaro, Genova, L'Aquila e Palermo. Gli atti che determinano il livello Tariffario Tari, spiega il Csel, sono stati presi in esame ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) -piùper ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e pub, che vedono contrapporsi ai due estremi idi regione umbro e ligure con, nell'ordine, 15,84 e 52,51euro al metro quadrato. In mezzo Catanzaro, con 17,09 euro al metro quadro e Palermo, con 24,80. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Centro studi enti locali, in base agli atti di approvazione delleffevalide per l'anno 2022 dei comuni capoluogo di regione che vedranno rinnovarsi i propri organi politici il prossimo 12 giugno 2022, ovvero: Catanzaro,, L'Aquila e Palermo. Gli atti che determinano il livelloffario, spiega il, sono stati presi in esame ...

