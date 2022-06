Retribuzione professionale docente negata per 13 anni a un supplente, il Giudice del Lavoro di Bologna gli restituisce oltre 3.200 euro più interessi (Di lunedì 6 giugno 2022) Il personale insegnante precario ha pieno diritto alla Retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999: a prescindere dal tipo di supplenza stipulata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) Il personale insegnante precario ha pieno diritto alladocenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999: a prescindere dal tipo di supplenza stipulata. L'articolo .

