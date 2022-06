Advertising

Billa42_ : Referendum Kazakistan: sì alla modifica della Costituzione - PazzoPerDomani : RT @DavideLerner: A gennaio per 2 settimane si è parlato tanto di Kazakistan. Dopo la repressione delle proteste ora il presidente cerca di… - GloriaR69856969 : RT @putino: Gli elettori del #Kazakistan hanno appoggiato gli emendamenti costituzionali proposti dal presidente Kassym-Jomart Tokayev nel… - donyp00288476 : RT @bordoni_russia: Kazakistan: il 74,8% ha votato sì al referendum costituzionale, secondo gli exit poll. - putino : Gli elettori del #Kazakistan hanno appoggiato gli emendamenti costituzionali proposti dal presidente Kassym-Jomart… -

Alla chiusura delle votazioni per ilcostituzionale inla frequenza ai seggi si è attestata al 68,4%, con punte di oltre l'80% in Turkestan, mentre ad Almaty si è ...... annuncia l'inizio di una "Seconda repubblica", e addirittura di un "Nuovo". A inaugurarlo sarebbe ilconvocato domenica, quando oltre 11 milioni di kazaki sono stati chiamati a ...In Kazakistan gli elettori hanno votato sì al referendum sulla riforma costituzionale. "Costruiremo un Kazakistan nuovo e giusto".Roma, 6 giu. (askanews) - Il 77% degli elettori ha approvato la riforma costituzionale in Kazakistan. E' quanto ha annunciato oggi la Commissione elettorale nazionale, diffondendo i dati del referendu ...