Referendum giustizia | i cinque quesiti spiegati | 2 Stop alle misure cautelari per il rischio di nuovi reati | ladri | spacciatori e corrotti liberi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilnumero 2 è quello dagli effetti in potenza più devastanti – e immediati – sul sistema giudiziario. Il titolo del quesito al voto il 12 giugno (scheda arancione) è il seguente: “Limitazione delle: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia die, segnatamente, di esigenze, nel processo penale”. Per capirne la portata servono alcune nozioni base di procedura penale. Primo: cosa sono le? Sono provvedimenti urgenti e temporanei che limitano, più o meno in profondità, la libertà personale dell’indagato/imputato, emessi da un giudice – su richiesta del pubblico ministero – prima che il processo arrivi a sentenza definitiva ...