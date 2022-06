(Di lunedì 6 giugno 2022) "Ioe per tutti i, non soltanto per questi, non raggiungere il quorum è un'occasione sprecata". Così il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura David ...

"Ho ho sempre sostenuto ha aggiunto- parlando a margine della V edizione del Progetto Legalità e merito - che i referendum siano un esempio di partecipazione prevista dalla Costituzione e ... Referendum, Ermini: io andrò a votare, giusto partecipare Roma, 6 giu. (askanews) - "Io andrò a votare e per tutti i referendum, non soltanto per questi, non raggiungere il quorum è un'occasione sprecata". Così il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini.