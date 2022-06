Reddito di cittadinanza, quanti italiani vogliono abolirlo. Il sondaggio di Mentana sul referendum (Di lunedì 6 giugno 2022) ... nel Tg La7, non può andare in onda. Ma il direttore Enrico Mentana ha comunque presentato una rilevazione interessante, ossia quella che riguarda un referendum, ancora ipotetico, sull'abolizione del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) ... nel Tg La7, non può andare in onda. Ma il direttore Enricoha comunque presentato una rilevazione interessante, ossia quella che riguarda un, ancora ipotetico, sull'abolizione del ...

Advertising

ricpuglisi : Tassiamo tutti i redditi al 100% e poi diamo a tutti un reddito di cittadinanza pari al reddito medio. - fleinaudi : Il Reddito di Cittadinanza e il Salario Minimo non sono due cose diverse, sono due cose opposte. La @fleinaudi lo… - valigiablu : Il mercato del lavoro in Italia funziona male e non è colpa del reddito di cittadinanza | @doonie - Claudio29032 : RT @MaxTheK73017756: Secondo Carlo Bonomi, presidente della Confindustria, il reddito di cittadinanza è troppo alto e “competitivo”, cioè c… - marinellafly12 : RT @serebellardinel: Chi percepisce il #redditodicittadinanza non ruba VENTIMILA euro il mese come i nostri governanti!!!! -