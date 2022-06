Reazione a catena: da oggi su Rai1 la nuova stagione con Marco Liorni (Di lunedì 6 giugno 2022) Da oggi su Rai1 alle 18:45 torna Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni che andrà in onda fino al 30 ottobre. Reazione a catena torna da oggi su Rai1 alle 18:45 con la 16ma edizione. Il game show che mette alla prova l'intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori sarà ancora condotto da Marco Liorni. La nuova stagione andrà in onda tutti i giorni, alle 18:45, fino al 30 ottobre 2022. Il preserale estivo conferma nell'associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022) Dasualle 18:45 torna, il game show condotto dache andrà in onda fino al 30 ottobre.torna dasualle 18:45 con la 16ma edizione. Il game show che mette alla prova l'intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori sarà ancora condotto da. Laandrà in onda tutti i giorni, alle 18:45, fino al 30 ottobre 2022. Il preserale estivo conferma nell'associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità ...

