Advertising

_a1_s2_d3_ : RT @GabrieleCarrer: Il SG del Ministero, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina, su istruzione del… - Antizanz : RT @GabrieleCarrer: Il SG del Ministero, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina, su istruzione del… - ilfoglio_it : Razov convocato alla Farnesina. Iniziativa del ministro Di Maio e del governo dopo le ultime dichiarazioni dell'amb… - simocanettieri : Insulti a politici e media italiani: la Farnesina convoca Razov - GabrieleCarrer : Il SG del Ministero, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina, su istruzione… -

Il Foglio

Mondo Tutti gli incontri tra Salvini ein ambasciata: "Ci ha detto lui di andare a Mosca" ... Il retroscena racconta invece che Salvini non era statodal console, e non a caso: gli ...Draghi però non haSalvini per un chiarimento. E non ha intenzione di entrare nella ...cinque giorni dall'inizio dell'invasione il leghista e il suo consulente hanno cenato con Sergey... Razov convocato dalla Farnesina dopo gli attacchi a politici e media italiani Iniziativa del ministro Di Maio e del governo dopo le ultime dichiarazioni dell'ambasciatore russo. Alle 11 il colloquio con Sequi ...Il Copasir che chiede una relazione al Governo per capire se informazioni classificate sono finite nelle mani di persone non autorizzate. 'Non chiedo medaglie, ma neanche processi sommari' dice Salvin ...