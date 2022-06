Ragazze molestate sul treno, dal raduno con devastazioni a Peschiera alle denunce per violenza sessuale: ecco le novità delle indagini (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli scontri e le devastazioni in spiaggia con l’intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa, poi gli insulti e le aggressioni sessuali ai danni di una decina di ragazzine sul treno che da Peschiera sul Garda arrivava a Milano. C’è un filo rosso che unisce questi episodi e che stanno portando all’identificazione, grazie anche a diversi video, dei giovani perlopiù di origine nordafricana che si sono resi protagonisti di questi reati. Sui molti episodi sono al lavoro gli uomini della Squadra mobile di Verona. La miccia di tutto sembra essere stata la maxirissa avvenuta in riva al lago il 2 giugno scorso, tra Peschiera e Castelnuovo, dove si sono dati appuntamento via social più di duemila ragazzini. Un evento che era stato organizzato tramite TikTok. Ma la festa si è presto trasformata in una bolgia e il furto di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli scontri e lein spiaggia con l’intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa, poi gli insulti e le aggressioni sessuali ai danni di una decina di ragazzine sulche dasul Garda arrivava a Milano. C’è un filo rosso che unisce questi episodi e che stanno portando all’identificazione, grazie anche a diversi video, dei giovani perlopiù di origine nordafricana che si sono resi protagonisti di questi reati. Sui molti episodi sono al lavoro gli uomini della Squadra mobile di Verona. La miccia di tutto sembra essere stata la maxirissa avvenuta in riva al lago il 2 giugno scorso, trae Castelnuovo, dove si sono dati appuntamento via social più di duemila ragazzini. Un evento che era stato organizzato tramite TikTok. Ma la festa si è presto trasformata in una bolgia e il furto di un ...

