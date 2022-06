Rafael Nadal martire del tennis (Di lunedì 6 giugno 2022) Domenica mattina esce la notizia che Nadal, dopo la finale del Roland Garros contro Ruud, avrebbe convocato una conferenza stampa aggiuntiva oltre quella di rito. Pare il segno più inequivocabile che sta per annunciare il suo ritiro. Come per i funerali dei grandi capi di stato, le eminenze internazionali si muovono per raggiungere il luogo del commiato. Quando si dice che Federer sia partito verso Parigi, allora c’è la conferma che le cose sono serie. I segnali dei giorni precedenti erano stati difficili da fraintendere. Dopo una quasi due settimane di patimenti sul suo piede sinistro, che lo avevano portato a dire, dopo la semifinale, di sentirsi pronto a un piatto col diavolo: avrebbe barattato volentieri la vittoria in finale per un piede nuovo. Persino il quattordicesimo Roland Garros, il ventiduesimo Slam, però, sembrano troppo poco al cospetto dell’eterna ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 6 giugno 2022) Domenica mattina esce la notizia che, dopo la finale del Roland Garros contro Ruud, avrebbe convocato una conferenza stampa aggiuntiva oltre quella di rito. Pare il segno più inequivocabile che sta per annunciare il suo ritiro. Come per i funerali dei grandi capi di stato, le eminenze internazionali si muovono per raggiungere il luogo del commiato. Quando si dice che Federer sia partito verso Parigi, allora c’è la conferma che le cose sono serie. I segnali dei giorni precedenti erano stati difficili da fraintendere. Dopo una quasi due settimane di patimenti sul suo piede sinistro, che lo avevano portato a dire, dopo la semifinale, di sentirsi pronto a un piatto col diavolo: avrebbe barattato volentieri la vittoria in finale per un piede nuovo. Persino il quattordicesimo Roland Garros, il ventiduesimo Slam, però, sembrano troppo poco al cospetto dell’eterna ...

gippu1 : Il primo punto di Rafael #Nadal al #RolandGarros : 23 maggio 2005, nella sua prima e unica partita sul campo n.1, c… - WeAreTennisITA : ?? 'Grazie al mio team e alla mia famiglia, senza di voi mi sarei già ritirato tempo fa. Non so cosa succederà in fu… - sportface2016 : +++RAFAEL #NADAL LEGGENDARIO: DOMINA #RUUD IN TRE SET, VINCE IL 14ESIMO #ROLANDGARROS, 22ESIMO SLAM IN CARRIERA. NE… - lUltimoUomo : 'A un certo punto verrebbe da chiedersi se è ancora sport, oppure un altro modo in cui lo sport si avvicina al sacr… - TennisWorldit : Wimbledon, Rafael Nadal chiarisce i dubbi sulla sua partecipazione -