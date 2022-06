Raccolte a Firenze 'on the go' migliaia di lattine per bevande (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Stimolare la raccolta e l'avvio a riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate all'aperto. Questo l'obiettivo dell'International Recycling Tour 2022 che si è svolto, dal 3 al 5 giugno, in numerose città europee (con tappe straordinarie anche in Brasile e in Colombia). In Italia l'iniziativa ha fatto tappa a Firenze grazie all'impegno congiunto di Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio, Comune di Firenze e Alia Servizi Ambientali Spa. Il punto nevralgico dell'iniziativa è stato il Parco San Donato dove una grande installazione di lattine, raffigurante l'Arcobaleno della Pace, ha fatto da sfondo simbolico alle attività di raccolta. Dotati di zaini raccogli-lattine, durante tutta la tre giorni, gli animatori del progetto hanno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Stimolare la raccolta e l'avvio a riciclo delleperin alluminio consumate all'aperto. Questo l'obiettivo dell'International Recycling Tour 2022 che si è svolto, dal 3 al 5 giugno, in numerose città europee (con tappe straordinarie anche in Brasile e in Colombia). In Italia l'iniziativa ha fatto tappa agrazie all'impegno congiunto di Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio, Comune die Alia Servizi Ambientali Spa. Il punto nevralgico dell'iniziativa è stato il Parco San Donato dove una grande installazione di, raffigurante l'Arcobaleno della Pace, ha fatto da sfondo simbolico alle attività di raccolta. Dotati di zaini raccogli-, durante tutta la tre giorni, gli animatori del progetto hanno ...

