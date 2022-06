“Qui è Africa”, l’urlo di guerra degli immigrati a Peschiera. E’ caccia ai molestatori del treno (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu — E’ caccia agli immigrati di seconda generazione che il 2 giugno hanno seminato il terrore sul convoglio partito da Peschiera del Garda molestando 6 minorenni italiane di rientro da Gardaland. Peschiera, è caccia ai molestatori I responsabili dei palpeggiamenti, che le giovani si sono dicono in grado di poter riconoscere, sarebbero una trentina. Le ragazze hanno raccontato alla Polfer di essere state accerchiate dal branco salito sul convoglio al termine del maxiraduno convocato via TikTok, nel corso del quale circa 2500 persone hanno saccheggiato, vandalizzato e provocato risse e accoltellamenti ai danni di residenti e turisti della località. Secondo la squadra mobile di Verona, che sta conducendo le indagini, il numero delle giovani molestate sarebbe più alto, almeno il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu — E’aglidi seconda generazione che il 2 giugno hanno seminato il terrore sul convoglio partito dadel Garda molestando 6 minorenni italiane di rientro da Gardaland., èaiI responsabili dei palpeggiamenti, che le giovani si sono dicono in grado di poter riconoscere, sarebbero una trentina. Le ragazze hanno raccontato alla Polfer di essere state accerchiate dal branco salito sul convoglio al termine del maxiraduno convocato via TikTok, nel corso del quale circa 2500 persone hanno saccheggiato, vandalizzato e provocato risse e accoltellamenti ai danni di residenti e turisti della località. Secondo la squadra mobile di Verona, che sta conducendo le indagini, il numero delle giovani molestate sarebbe più alto, almeno il ...

