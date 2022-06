Questa è la più grande paura di Putin | solo così si fermerà Douglas London | Ecco come finirà la guerra

(Di lunedì 6 giugno 2022) Laè a un punto di svolta. I russi, a quanto pare, stanno sfondando a Est, gli ucraini invece tentano di resistere cercando di utilizzare le nuove armi inviate dall'Occidente. Ma gli analisti di tutto il mondo si chiedono quale possa essere il punto finale dicrisi internazionale. E a dare una letture piuttosto attenta su questo fronte è stata, ex agente del servizio clandestino della Cia e attualmente docente alla Gerogetown University. Secondo l'analista la cosa migliore da fare è quella di non assecondare le richieste di. L'obiettivo dell'Occidente, a suo dire, è quello di mettere lo zar alle strette ricordandogli qual è la vera posta in gioco.ha osservato che “gli obiettivi dinon sono cambiati e che non può ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Questa mattina con tante amiche e amici a Capua, Nola e Somma Vesuviana. Ora a Portici e più tardi Acerra e Pozzuol… - pietroraffa : == Putin:'La fornitura di armi a Kiev ha un solo obiettivo: prolungare il più possibile il conflitto armato in Ucra… - _Carabinieri_ : Giornata Mondiale dell’Ambiente e #FestArma2022: li celebriamo insieme con un concerto della Banda dell’Arma, regis… - MARCOSCONVOLTS : @AndreaRomano9 @Corriere POLITICANTE senza dignità Parassita del popolo ITALIANO Fai parte del partito cancro di qu… - mirabuccia_ : RT @MT_Meli_: A distanza di mesi credo sia chiaro anche ai più deficienti, e cioè ai bocconiani, che le sanzioni danneggiano molto più l’It… -

Agenzia ANSA

l'episodiocontroverso di una gara - 2 vinta con merito da Golden State, con Draymond Green che dopo aver ... mavolta la sanzione non è arrivata. Una decisione che non ha sorpreso coach ...Maancora a fece capire veramente per la popolazione europea cosa significò vedere le divise ... Per ciò che riguarda fotografia, montaggio, regia, scrittura,serie non può essere descritta ... Covid, la sottovariante BA.5 più contagiosa delle altre Omicron - Scienza & Tecnica