Quarta Repubblica | le anticipazioni delle puntata di oggi 6 giugno

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 giugno 2022) : il referendum Giustizia, intervista a Salvini e la situazione nel Donbass Un confronto sui referendum sulla giustizia con il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi e con l’ex presidente dell’Anm e segretario di Area Eugenio Albamonte e un’intervista con il leader della Lega Matteo Salvini saranno al centro del nuovo appuntamento con “”, il talkshow di Nicola Porro in onda domani, lunedì 6, in prima serata su Retequattro. La redazione il giorno prima #pic.twitter.com/TYsv97eg67 —(@Q) June 5, 2022 Servizi, aggiornamenti in diretta e analisi saranno dedicati alla situazione in Donbass, alle trattative per un cessate il fuoco e al bloccoesportazioni del grano ...