Qualità della vita: Bergamo brilla per bassa disoccupazione giovanile e scuole accessibili (Di lunedì 6 giugno 2022) Due indici in crescita, uno in calo: nella consueta indagine annuale sulla Qualità della vita condotta dal Sole 24 Ore e suddivisa per generazioni, la provincia di Bergamo vede una contrazione delle sue performance negli indicatori relativi ai bambini, mentre migliora nei dati che riguardano giovani e anziani, rimanendo sempre nel primo terzo della classifica. La fotografia scattata dal quotidiano economico è stata presentata in anteprima domenica 5 giugno al Festival dell'Economia di Trento, mettendo in luce le azioni prese a livello locale per rispondere alle esigenze specifiche dei tre target generazionali. L'indagine si è basata su 36 indicatori, 12 per ogni gruppo, con cinque novità: percentuali di edifici scolastici con mensa, le imprese che fanno e-commerce, la presenza di medici specialisti, la ...

