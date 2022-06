Qualificazioni Parigi 2024, surf: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia (Di lunedì 6 giugno 2022) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Mancano infatti solo due anni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche l’International surfing Association (ISA) per quanto riguarda il surf. Dopo l’esordio a Tokyo 2020, il surf torna ai Giochi con due eventi: shortboard maschile e shortboard femminile. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in tutto 48 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà un posto assicurato sia al maschile che al femminile. Saranno inoltre due gli Universality Places, uno per genere. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo due donne e due uomini, con la possibilità che questo limite si alzi per le Nazioni migliori dei World ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Mancano infatti solo due anni ai Giochi Olimpici die le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche l’Internationaling Association (ISA) per quanto riguarda il. Dopo l’esordio a Tokyo 2020, iltorna ai Giochi con due eventi: shortboard maschile e shortboard femminile. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in tutto 48 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà un posto assicurato sia al maschile che al femminile. Saranno inoltre due gli Universality Places, uno per genere. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo due donne e due uomini, con la possibilità che questo limite si alzi per le Nazioni migliori dei World ...

