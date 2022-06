Qualificazioni Europei U21 2023: l’Italia affonda il Lussemburgo per 3-0 (Di lunedì 6 giugno 2022) l’Italia affonda il Lussemburgo per 3-0, nelle Qualificazioni all’Europeo U21 2023. Gli azzurri partono forte gestendo il gioco e creando diverse occasioni da gol. Al decimo minuto Pellegri prova una conclusione dalla distanza che però termina fuori di poco. A sbloccare il match ci pensa nove minuti più tardi, Vignato, con un grande destro a giro. Il raddoppio viene firmato da Pellegri al 33esimo. L’attaccante numero 11 controlla in area e calcia al volo: 0-2 a fine primo tempo. Nella ripresa il ritmo non cambia. Sono i ragazzi di mister Nicolato a dominare e a siglare il 3-0 al 53esimo con il tiro sotto al sette di Gaetano. Sul finale, una grande occasione per il Lussemburgo. Rupil batte un calcio di punizione dal limite dell’area, pallone che termina sul palo alla destra di ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022)ilper 3-0, nelleall’Europeo U21. Gli azzurri partono forte gestendo il gioco e creando diverse occasioni da gol. Al decimo minuto Pellegri prova una conclusione dalla distanza che però termina fuori di poco. A sbloccare il match ci pensa nove minuti più tardi, Vignato, con un grande destro a giro. Il raddoppio viene firmato da Pellegri al 33esimo. L’attaccante numero 11 controlla in area e calcia al volo: 0-2 a fine primo tempo. Nella ripresa il ritmo non cambia. Sono i ragazzi di mister Nicolato a dominare e a siglare il 3-0 al 53esimo con il tiro sotto al sette di Gaetano. Sul finale, una grande occasione per il. Rupil batte un calcio di punizione dal limite dell’area, pallone che termina sul palo alla destra di ...

