Propaganda filorussa, al Copasir segnalata una lista di 20 nomi attivi nei media italiani. Urso: «Nessuna indagine sugli influencer» (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra polemiche parlamentari e non, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti del Parlamento italiano, sta lavorando ai due viaggi che dovrebbero concludere gli approfondimenti sulla guerra "ibrida" che la Russia combatte sul fronte europeo, la cosiddetta "strat-com", ovvero strategia di comunicazione, che starebbe usando anche i media italiani per veicolare contenuti filo russi. Il 12 il Comitato partirà per Washington, quindi sarà la volta di Bruxelles e a fine mese una prima relazione declassificata potrebbe essere consegnata a Camera e Senato. A due giorni dalla pubblicazione sulle pagine del Corriere della sera della notizia di approfondimenti dedicati alle campagne di influenza che sarebbero state pensate, in particolare ad inizio maggio, per influenzare l'opinione pubblica italiana in una fase delicata della guerra, è ...

