Processo per tre «mercenari britannici» prigionieri nel Donetsk, l’annuncio dei filorussi: rischiano la pena di morte (Di lunedì 6 giugno 2022) Parte oggi con la prima udienza il Processo istituito dai filorussi separatisti di Donetsk contro tre «mercenari britannici» che hanno collaborato con le forze di Kiev. Ad annunciarlo è stato il capo dei separatisti del Donetsk, Denish Pushilin, al canale russo Rossiya-1 come riportato dall’agenzia Interfax: secondo Pushilin gli imputati rischiano la pena di morte. A essere processati saranno Shaun Pinner, Andrew Hill e il marocchino Saadun Brahim. Pinner e Hill sono stati fatti prigionieri dai filorussi ad aprile. Il 18 aprile era stato diffuso un video in cui Pinner e un altro prigionieri britannico Aiden Aslin chiedevano uno scambio con il politico filorusso Medvedchuk in mano a ai ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Parte oggi con la prima udienza ilistituito daiseparatisti dicontro tre «» che hanno collaborato con le forze di Kiev. Ad annunciarlo è stato il capo dei separatisti del, Denish Pushilin, al canale russo Rossiya-1 come riportato dall’agenzia Interfax: secondo Pushilin gli imputatiladi. A essere processati saranno Shaun Pinner, Andrew Hill e il marocchino Saadun Brahim. Pinner e Hill sono stati fattidaiad aprile. Il 18 aprile era stato diffuso un video in cui Pinner e un altrobritannico Aiden Aslin chiedevano uno scambio con il politico filorusso Medvedchuk in mano a ai ...

