Processo Mare-Monti | assolti Strassil | Cra | R&L e Gruppo Toto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Siamo profondamente soddisfatti per la sentenza pienamente assolutoria con la quale il Tribunale di Pescara ha stabilito la legittimità delle condotte dell'ing. Carlo: non furono commessi reati e nessuna responsabilità è stata ritenuta ravvisabile neanche in capo alle società Cra. s.p.a. ed R&L s.r.l. Dopo tanta attesa e sofferenza, il dibattimento ha consentito di accertare la totale correttezza e legittimità delle condotte". Così il legale di, l'avvocato Fabio Viglione, al termine dell'udienza al Tribunale di Pescara del, nel quale è stata assolta anche laHolding Spa. L'inchiesta, avviata nel 2008 dalla Procura di Pescara, riguardava presunti illeciti relativi all'appalto per la realizzazione di lavori ...