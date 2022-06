Pride | dopo ' l' oltraggio' | a Cremona rosario riparatore in piazza

JoKakamuKazz : @Qua_Agatha Palle al gay pride? Per sentito dire dopo essersi coperti la faccia se le legano a fiocco sotto il tang… - chiara_oppizzi : @_alemasucci ha vinto a uno dopo essersi messo 14 carte sul ginocchio ma può perchè è il pride month - Sara_Nurchis : @docfra22 Anche se si volessero scopare a vicenda dopo il Pride non ne vedo il problema. Sono affari loro ahaha Per… - chiadegli : RT @fcapoani: Dopo il Pride di Cremona prevedo che la destra locale e nazionale chiederà la chiusura della Galleria nazionale di Oslo. (Ed… - fcapoani : Dopo il Pride di Cremona prevedo che la destra locale e nazionale chiederà la chiusura della Galleria nazionale di… -

Agenzia ANSA

'l'oltraggio' , l'atto riparatore: mentre non si spengono le polemiche sulla presenza al Cremonadi sabato di una bambola a grandezza naturale e a seno nudo travestita da Madonna e portata ...Il ritorno della Designdue anni, in occasione della Milano Design Week, torna anche uno degli eventi più attesi: mercoledì 8 giugno 2022 tutta la città è invitata a unirsi all'originale ... Bangkok, primo Gay Pride dopo 16 anni: molte persone in strada - Mondo Venerdì 10 giugno alle 19.30 i cancelli della Fiera di Padova si apriranno ufficialmente per dare il via alla XV edizione del Pride Village, il grande Festival LGBTQ+ italiano, che giunge quest’anno a ...(ANSA) - CREMONA, 06 GIU - Dopo 'l'oltraggio' , l'atto riparatore: mentre non si spengono le polemiche sulla presenza al Cremona Pride di sabato di una bambola a grandezza naturale e a seno nudo ...