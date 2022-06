Prezzi carburanti, ancora aumenti per benzina e diesel (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Continua la corsa dei Prezzi dei carburanti, spinti dai rialzi sui mercati petroliferi internazionali. Il Brent supera questa mattina i 120 dollari al barile, dopo che l’Arabia Saudita ha deciso di alzare i listini per le consegne in luglio. La media nazionale della benzina in self service si avvicina così a 1,97 euro/litro, quella del gasolio a 1,88 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Continua la corsa deidei, spinti dai rialzi sui mercati petroliferi internazionali. Il Brent supera questa mattina i 120 dollari al barile, dopo che l’Arabia Saudita ha deciso di alzare i listini per le consegne in luglio. La media nazionale dellain self service si avvicina così a 1,97 euro/litro, quella del gasolio a 1,88 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati dellae del gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self ...

