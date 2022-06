Pontirolo Nuovo | escono di strada e si ribaltano con l’auto

(Di lunedì 6 giugno 2022). Stavano percorrendo laprovinciale 142 quando hanno perso il controllo dele sono finiti fuori. Consi sono ribaltati in un campo. Immediati i soccorsi sul posto. Le due persone sul, una donna di 46 anni e un uomo di 32 anni, non hanno fortunatamente riportato ferite. Sul posto due ambulanze e i carabinieri di Treviglio per i rilievi di Legge.

Advertising

IL GIORNO

... dinel Cremonese. Lunedì sera, 2 maggio, arriverà aCapredoni, frazione di Piadena, dove parteciperà, alle 20.30, alla tradizionale fiaccolata con l'antico rito delle rogazioni per ...... dinel Cremonese. Lunedì sera, 2 maggio, arriverà aCapredoni, frazione di Piadena, dove parteciperà, alle 20.30, alla tradizionale fiaccolata con l'antico rito delle rogazioni per ... Arcene, la casa dei genitori va all’asta: disabile rischia lo sfratto Giacinto e Giovanna hanno trasformato l’appartamento in un ospedale per Alex. Ora possono perdere tutto per i debiti. Lanciata una raccolta fondi ...I genitori di Alex Milani, assistiti dall'avvocato Christian Brivio, hanno chiesto al tribunale di sospendere l'esecuzione dell'asta in virtù delle condizioni di salute del figlio: "Respinti due volte ...