Pogba sui social: “Non preoccuparti per il futuro, pensa al presente e sfruttalo al meglio” (Di lunedì 6 giugno 2022) Paul Pogba ha detto ufficialmente addio al Manchester United e, nei prossimo giorni, prenderà una decisione sul suo futuro. Ad oggi sembra sempre più probabile un suo grande ritorno alla Juventus, intanto il francese ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, accompagnato da tre foto in sequenza dove prevalgono il bianco e il nero: “Non preoccuparti per il futuro, non è ancora arrivato. Preoccupati solo del presente e sfruttalo al meglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Paulha detto ufficialmente addio al Manchester United e, nei prossimo giorni, prenderà una decisione sul suo. Ad oggi sembra sempre più probabile un suo grande ritorno alla Juventus, intanto il francese ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, accompagnato da tre foto in sequenza dove prevalgono il bianco e il nero: “Nonper il, non è ancora arrivato. Preoccupati solo delal”. SportFace.

