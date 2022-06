Pogba Juve | oggi è il giorno | incontro con l’agente per limare gli ultimi dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 giugno 2022)è ildialla: l’trae la dirigenza bianconera perglidel contrattopuò chiudersi la telenovela per il ritorno dialla. Il centrocampista è pronto a rivestire la maglia bianconera per il suo secondo arrivo a parametro zero. Nella giornata odierna ci sarà l’tra la dirigenza edel calciatore per glidel contratto. Si ragiona su 7.5 milioni per tre anni ma potrebbe esserci anche l’opzione per il quarto. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.