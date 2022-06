Pogba alla Juve: è il giorno, contratto di tre anni a 7,5 milioni (Di lunedì 6 giugno 2022) TORINO - Pogba - Juve , ci siamo. Il traguardo è lì, pronto ad essere tagliato: Paul è vicinissimo, come mai è accaduto in questi anni, al ritorno a Torino , in quella che è rimasta la sua seconda ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 giugno 2022) TORINO -, ci siamo. Il traguardo è lì, pronto ad essere tagliato: Paul è vicinissimo, come mai è accaduto in questi, al ritorno a Torino , in quella che è rimasta la sua seconda ...

Advertising

forumJuventus : (Cds) 'Pogba alla Juventus : si attende solo l'annuncio. Tutto ok per il contratto che sarà triennale con opzione p… - cmdotcom : #Juve-#Pogba, continua il conto alla rovescia: retroscena sulle visite mediche - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Pogba ad un passo dal ritorno in bianconero ?? [??@romeoagresti] - acafaro65 : RT @forumJuventus: (Cds) 'Pogba alla Juventus : si attende solo l'annuncio. Tutto ok per il contratto che sarà triennale con opzione per il… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: (Cds) 'Pogba alla Juventus : si attende solo l'annuncio. Tutto ok per il contratto che sarà triennale con opzione per il… -