Pierangelo Tommasi presidente dell’associazione di vini ‘Le Famiglie Storiche’

(Di lunedì 6 giugno 2022)è il nuovode LeStoriche. Dopo tre anni alla guida del gruppo, Alberto Zenato passa a, dell’omonima azienda, il testimone di guidanata nel 2009 e che oggi riunisce tredici storici produttori di Amarone (Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio,, Torre d’Orti, Venturini e Zenato).avrà come vicepresidenti Giuseppe Rizzardi dell’azienda Guerrieri Rizzardi e Luca Speri dell’azienda Speri, con Alberto Zenato e Marilisa Allegrini nel CdA. Contestualmente all’elezione delde Lesi è svolta quella per la guida triennale dell’Antica ...

Pierangelo Tommasi (Tommasi Family Estates) a capo delle Famiglie Storiche Pierangelo Tommasi, dell'omonima azienda, è il nuovo presidente delle Famiglie Storiche, associazione nata nel 2009 e che oggi riunisce tredici storici produttori di Amarone (Allegrini, Begali, Brigal ...Dopo tre anni alla guida del gruppo, Alberto Zenato passa a Pierangelo Tommasi il testimone di guida dell'associazione nata nel 2009.